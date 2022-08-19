Sinop'ta kadın cinayeti: Katil zanlısı tutuklandı

Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Koçak köyünde köylüler tarafından Gökırmak üzerindeki Fevzi Çakmak Köprüsü mevkisinde yol kenarında bir otomobil yanmış halde bulundu. Gölette de bir kadın cesedi bulundu.

Cesedin 52 yaşındaki Gülten İnan olduğu tespit edildi. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletilerek cinayet şüphelileri araştırıldı.

Gülten İnan’ın kavgalı olduğu öğrenilen Kadir K., savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (İHA)