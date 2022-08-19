Eşini ve kayınpederini öldüren saldırgan tutuklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Ç., ile Şirvan Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

Daha önce de eşini bıçaklamış

Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan Uslu’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

Katliamı eşi boşanma davası açtığı için yapmış

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uslu'nun sorgusunda “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim. Sabah işe gidecek olan eşimle konuşmak istedim fakat onu beklerken E-Devlet sisteminden eşimin boşanma davası açtığını öğrendim. Bunun üzerine de olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep Uslu ve kendisine olay yerine gitmekte yardımcı olduğu tespit edilen bir arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Uslu ve ona olay yerine giderken yardım ettiği tespit edilen bir arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)