İzmir'de kadın cinayeti: Eşini ve kayınpederini öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Recep U. ayrı yaşadıkları boşanma aşamasındaki eşi Berivan U.’nun Gülyaka Mahallesi’ndeki ailesinin evine gitti.

Balkondan eve giren Recep U., eşi, kayınpederi Şemsettin Ç. ve iki baldızına tabancayla ateş etti. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Berivan U. ve babası Şemsettin Ç’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baldızlar Gülistan Ç. ve Şirvan Ç. ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan üç çocuğunu alarak kaçan zanlı ise polis ekiplerince Buca ilçesinde gözaltına alındı.