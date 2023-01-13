Sinop'ta ekmeğin gramajı düşürüldü, fiyatı artırıldı

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası, fırıncıların talebi üzerine ekmek fiyatına zam yaptı. Ekmeğin gramı 220’den 210’a düşürüldü, fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıkarıldı.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, fırın esnafının artan maliyetler dolayısıyla zam talebinde bulunduğunu, ilçelerdeki fırıncıların da zam talebinin olduğunu belirtti.

ANKA'ya konuşan Gündoğdu “Sinop’ta 220 gram ekmek 4 liradan satılıyordu. Artan maliyetlerden ötürü fırın esnafımızdan zam talebi ile karşılaştık. Fırın esnafımızdan, 200 gramı 5 TL gibi bir öneri geldi. Biz de bunu Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’ne yazı ile ilettik. Tabii diğer ilçelerden de buna benzer yazılar geldi. Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği bir komisyon kuruyor. Bu komisyonda gelen teklifler değerlendiriliyor ve çıkan teklifler Sinop Valiliği’ne ve Sinop Belediyesi’ne sunuluyor. Şu an Sinop’taki fırın esnafımızın ekmek zam talebi güncellenmiş oldu. 220 gram olan ekmek 210 grama düşürüldü. Fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıktı” dedi.