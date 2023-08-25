Sinoplu pazarcı: Çeyrek karpuz 40 lira, yazık bu insanlara!

Sinop’ta pazarcı Reşat Güller, “Çeyrek karpuz 40 lira. Yazık, günah bu insanlara. Gençlere de yazık” dedi. Pazarcı esnafı Tahsin Feroğlu ise “Bir malı bu hafta 30 liraya satıyorsak bir dahaki hafta 40 lira diyoruz. Millet şokta. Maliyetlerimiz çok arttı. Herkes kendini mazota göre ayarlamış” diye konuştu.

Sinop’ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazarcılarla alışveriş için gelen vatandaşlar hayat pahalılığından yakındı.

'Gençliğimizi yediler, bitirdiler'

ANKA'dan Mustaf Usta'nın haberine göre pazarcı esnafı Reşat Güller, şöyle konuştu:

“Biz halden mal alırken veya tarladan mal aldığımız zaman tarladaki çiftçinin de fiyata yansıtmasıyla bizim de müşteriye yansıtmamız oluyor. Fakat biz çiftçinin bize yansıttığı kadar fiyat yansıtamıyoruz. Gece saat 04.00’te gidip karpuzu alıyoruz. Buraya gelene kadar yoldaki nakliyesi, yemeği derken masraf oluyor. Tarladaki çiftçi örnek verecek olursak bu mala 1 lira koyuyorsa, biz 50 kuruş koyabiliyoruz. Benim bir memnuniyetim yok. Seçimde bizim gençliğimizle oynadılar. Bizim gençliğimizi yakanlara da hakkımızı helal etmiyoruz zaten. Eski kafalılar bir yol tutturmuşlar, o yolda ilerlemeye çalışıyorlar. O yolun sonu da kötü bir yola çıktı zaten. Bizim gençliğimizi yediler, bitirdiler. Hiçbirine de hakkımı helal etmiyorum. Bu zamana kadar yarım karpuz, çeyrek karpuz mu vardı? Müşteri 4 tane karpuz alıyordu. Ama şimdi çeyrek ve yarım karpuz alıyor. Çeyrek karpuz 40 lira. Yazık, günah bu insanlara. Gençlere de yazık.”

'Bir kişinin doğru dürüst karnını doyurması için tek öğün 300 lira'

Pazarcı esnafı Tahsin Feroğlu şunları söyledi:

“Aslında pazarcılık mesleği nasıl biliyor musunuz? Türkiye ekonomisini çok yakından takip edebildiğimiz bir nokta. İnsanla tam iç içeyiz ve diyebilirim ki, seçimden sonra millet yıkım halinde. Herkes şaşkın. Her hafta fiyatlar değişiyor. Mazota 2 lira zam geldiği zaman bizim ürünlerimize 5 lira zam geliyor. Bir malı bu hafta 30 liraya satıyorsak bir dahaki hafta 40 lira diyoruz. Millet şokta. Maliyetlerimiz çok arttı. Herkes kendini mazota göre ayarlamış. Eleman gücü, iş gücü, bütün insanlar kendini mazota göre ayarlamış. Para kazanma durumunda rakam olarak yükseldi. Örnek verecek olursak geçen sene 1 lira kazanıyorsak bu sene 3 lira kazanıyoruz. Fakat o 3 lira ile geçinemiyoruz. Para akaryakıta, elemana, ev kiralarına gidiyor. Bin liraya oturuyordun evde şimdi 7 bin liraya oturuyorsun. Tüm maliyetler arttı. Bir kişinin doğru dürüst layığıyla karnını doyurması tek öğünü 300 lira. Nasıl olacak bu iş? Millet Meclis’te 10 liraya kebap yiyor biz burada 300 liraya yiyoruz. Geçineceğiz diye uğraşıyoruz.”

'En büyük paramız olan 200 lirayla 1 kilo kıyma alamıyoruz'

Bir başka pazarcı Olcay Karabulut, “Ne arabam, ne evim, ne de katım var. Benim derdim 10 lirayı kazanmak. Günü zamanı geldiğinde o parayı da alamayacağız. Bizim en büyük paramız 200 lira. 1 kilogram kıyma alamıyoruz. Aldığımız bir tane salça, bir tane yağ ve 4 ekmek. İnsanlar her sabah kaliteli mal almak için gelirlerdi. Şimdi saat akşam 19.00’u bekliyorlar ki, kalan malları ucuz alalım diye. Mazot kaç paraydı, kaç para oldu? Samsun’dan buraya 500 liraya araba yakarken şimdi 2 bin lira yakıyor. Bu da ister istemez insanların sırtına yük olarak biniyor. Satışlarımız da düştü. Bazen zarar bile ettiğimiz oluyor. Müşteriler de tepki veriyor. Biz de 'kendi eden, kendi bulur' diyoruz” dedi.

Pazarcı esnafı Hakan Yıldırım da “Her gelen müşteri tepki veriyor. 1 tane karpuz şu an 100, 150 lira arası. Nasıl tepki görmeyelim? Biz satıcı olarak üreten kişiden bunu alıyoruz. Tarladan aldığımız fiyat 9 lira. Mazota da hafta içi yine zam geleceğini söylüyorlar. Poşet pahalı, mazot pahalı, işçinin masrafı, sigortalar, kaskolar biz bunlara dur diyemiyoruz. Gelen müşteri bizi idare ediyor, biz de onları idare ediyoruz. Fakat bizi baştakiler idare etmiyor. Keşke biraz da bizi baştakiler idare etse. Keşke onlara sesimizi duyurabilsek. Pazar boş, karpuz satmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

'Mısır 50 lira, utanılacak bir durum'

Pazara alışveriş için gelen Cemal Özan ise “Mısırın fiyatına baktım 50 lira yazıyor. Bu utanılacak bir durum. Mısır bizim köyümüzde yetişmiyor mu? Sinop’ta mısıra 50 lira yazılıyorsa, büyük şehirdeki insanlar ne yapsın? Bunun sebebi ben değilim tabii ki de başta devlet, yönetim, sistem. Dar gelirli vatandaş şu anda belki de çarşıda, pazarda, manava yazdırmaya kalkacak. Eskiden bakkallara yazdırıyordu, şimdi tanıdıkları olan manava gidip haftaya vereyim diyecek” dedi.