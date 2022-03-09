Sinop Valisi’nden BİM çalışanına: ‘Hayatınızı yaşanmaz yaparız...’

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, marketlerde "ayçiçek yağı" denetimine çıktı.

BİM markete denetime giden Sinop Valisi, depoda duran ayçiçek yağlarını görünce BİM çalışanına “Hayatınızı yaşanmaz yaparız” dedi.

Yol Haber’de yer alan habere göre, Sinop Valisi Karaömeroğlu ile BİM markete yaptığı denetimde yağ olmadığını söyleyen fakat depoda ayçiçek yağı çıkan BİM mağaza sorumlusu arasında gerçekleşen diyalog şu şekilde:

Vali Karaömeroğlu: Yağ neden gelmiyor. Var da mı gelmiyor?

BİM Sorumlusu: Şu an stoklara erişemedikleri için gelmiyor. Bizim elimizde yok şu an.

Vali Karaömeroğlu: Deponuza bir bakalım.

Depoda duran ayçiçek yağlarını gören Sinop Valisi, “Öğleden sonra gelin hemen işlem yapın. Hayatınızı yaşanmaz yaparız ona göre. Buna acımamız, tavizimiz yok” ifadelerini kullandı.