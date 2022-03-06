Bakan'ın ayçiçek yağı açıklamasına CHP'den tepki: Hikaye anlatmayın

Ayçiçek yağı stoğunun tükendiği yönündeki haberlerin ardından halk marketlere akın etmişti. Konu hakkında açıklama yapan yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, Türkiye’nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu söyledi.

Kirişçi açıklamasında, “Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir. Gerekli tedbirler alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kirişçi’nin söz konusu açıklamasına, yağ fiyatlarına dikkat çekerek tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan, “Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın” mesajı geldi.

Özkoç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “5 lt ayçiçek yağı 320 TL olmuş hala “yeterli stoktan” bahsediyorsunuz. Millet evine ayçiçek yağı alamaz hale geldi. Bu durumu düzeltecek bir politikanız var mı? Millete hikaye anlatmayın, çözüm anlatın” dedi.