Sinop Nükleer Santrali davası bilirkişi raporuna rağmen reddedildi

Sinop’ta kurulması planlanan, Sinop Nükleer Santralı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna karşı açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme "yer seçiminin hatalı" olduğunu söyleyen bilirkişilerin uyarılarını görmezden geldi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, projeyi hayata geçirecek olan Japon firmanın çekilmesine rağmen ÇED süreci işletilerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2019 yılında ÇED olumlu kararı verildi. Bu karara itiraz eden NKP bileşenleri ile çok sayıda demokratik kitle örgütü karara karşı dava açtı. Mahkeme bilirkişi heyeti incelemesine karar verdi.

Bilirkişi raporuna ret

Geçen Haziran ayında bölgede incelemeler yapan heyet, Aralık ayında raporunu açıkladı. Bilirkişiler, keşfin ardından hazırladığı raporda, itirazların haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

15 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, ÇED dosyasının eksiklikler içerdiğine, “Türk Devleti’nin nükleer atıklara ilişkin bir çözüm üretemediğine” dikkat çekildi. Bilirkişiler yer seçiminin hatalı olduğunu, herhangi bir kaza durumunda da tahliye işleminin çok zor olduğunu belirtti. Ayrıca bilirkişiler, ÇED dosyasında, nükleer santralda kullanılacak ve ömürleri 10 yıl olan yakıt çubuklarının ne olacağının belirsiz olduğunu belirtti. “Türk devletinin herhangi bir çözümü olmadığı gibi uzun bir vadede de çözülecek gibi görünmemektedir” ifadelerine yer veren bilirkişiler, İzmir’in Gaziemir ilçesinde yıllardır gömülü olan nükleer yakıt çubuklarının hâlâ bertaraf edilmediğini ve topraktan çıkarılmadığını hatırlattı.

Bilirkişi raporun mahkeme sunulmasının ardından karar duruşması 28 Mart günü Samsun 3.İdare Mahkemesi’nde görüldü. Bilirkişi raporunu hatırlatan avukatlar, itirazlarını yineleyerek ÇED kararının iptal edilmesini istedi. 10 gün sonra kararını açıklayan Samsun 3. İdare Mahkemesi ret kararı verdi.