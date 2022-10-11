Sinop Ayancık Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor.

Sinop'ta Ayancık Semt Evi 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'te TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla açılıyor.