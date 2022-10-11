Sinop Ayancık Semt Evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi ülkenin her yerinde semt evleri, köy evleri ve işçi evleri açmaya devam ediyor.
Sinop'ta Ayancık Semt Evi 16 Ekim Pazar günü saat 15.00'te TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan'ın katılımıyla açılıyor.
İlkesizliğin ilke edinildiği düzen siyasetini boşverin.— TKP (@tkpninsesi) October 11, 2022
Bizim ilkelerimiz belli: Laiklik, yurtseverlik, emek ekseni. Tarafımız net: işçilerin, emekçilerin, yoksul milyonların tarafı.
Sizin de öyleyse haydi gelin yeriniz hazır!#2023Yeniden
🗓️16 Ekim Pazar⏰ 15:00📍Sinop Ayancık pic.twitter.com/J7c22F6iYD