Sınırda Bulgar polisini öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı

Bulgaristan sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kardeşten 1'inin tutuklandığı bildirildi.

Haber Merkezi

Bulgar polis memurunun av tüfeğiyle öldürülmesine yönelik soruşturma kapsamında yakalanan Engin E. (34) ve M.E'nin (28) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu belirlenen 2 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Edirne Adliyesi,'ne gönderildi.

Şüphelilerden Engin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, kardeşi M.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında önceki gün Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen Engin E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı. (AA)

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Sınırda çatışma: Başından vurulan Bulgar polisi öldü