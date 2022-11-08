Sınırda çatışma: Başından vurulan Bulgar polisi öldü

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyünün karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınır kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup göçmen, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kaçak göçmenler, kendilerini fark eden sınır görevlilerine ateş açtı. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Bıçvarov, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, ülke basınına yaptığı açıklamada, öldürülen polis memurunun, savunma bakanlığında görevli askerle devriye görevi yürüttüğünü söyledi. Polisin, Türkiye tarafından açılan ateşte hayatını kaybettiğini söyleyen Demerdzhiev, Türkiye ile temas halinde olduklarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşeceğini kaydetti. Demerdzhiev, "Savunma bakanlığı görevlisi aracın arkasına saklanmış. Ona da ateş açılınca asker karşı cevap vermiş. Savunma bakanlığı sınır görevlisi Türkiye yönünden 10- 15 el ateş açıldığını söyledi" dedi.