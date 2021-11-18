Sınıfın şairi Enver Gökçe Ankara'da anılıyor

Bundan tam 40 yıl önce aramızdan ayrılan, sınıfın komünist şairi Enver Gökçe için, Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde bir anma etkinliği düzenlenecek.

“Sınıf şairi Enver Gökçe’yi hayatımıza çağırıyoruz” başlığıyla düzenlenecek anma etkinliğinde, açılış konuşmalarının yanı sıra Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir ödülü de sahibini bulacak.

Ödül töreninin yanı sıra bir söyleşinin de düzenleneceği anma buluşmasında sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi ve fotoğraf sergisi de yer alacak.

20 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de başlayacak Enver Gökçe’yi anma buluşmasının programı şöyle: