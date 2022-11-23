Sınıfa giren veli çocuklara şiddet uyguladı, okul yönetimi kayıtsız

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Çapa İlkokulu’nda veliler çocuklarına şiddet uygulayan veliden şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise "İlkokul yönetmeliğinde okuldan uzaklaştırma, disiplin cezası yok, bir şey yapamam" dedi.

Ara tatilin başladığı Cuma günü olan 11 Kasım’da veli S.S. oğlunun eğitim gördüğü sınıfa çıkıp oğlu ve sınıf arkadaşının arasında yaşanan bir olaya müdahale ederek, diğer çocuğun kulağını çekti. Veli daha sonra, bu duruma tepki gösteren aynı sınıftan başka bir çocuğun da kulağını çekerek çocuklara şiddet uyguladı.

Sınıftaki diğer çocukların gözü önünde yaşanan bu olaydan sınıf öğretmeni ve yönetimin haberi oldu ve şiddet gören çocukların velileri okula çağırıldı. Okul yönetimi velilere "Böyle vahim bir olay için elimizden geleni yapacağız, siz merak etmeyin" dedi.

Veliler okul yönetimiyle görüştükten sonra gerekli yasal işlemleri başlatmak için darp raporu aldı ve karakola suç duyurusunda bulundu.

'Sınıf annesi' kimliğiyle sınıfa girip Kuran ve Kabe örtüsü göstermişti

Sınıftaki diğer velilerden alınan bilgilere göre, çocuklara şiddet uygulayan veli, geçen sene de "sınıf annesi" kimliğini kullanarak dilediği saatte sınıfa girmiş ve öğretmenin uyarılarını dikkate almayarak dersi bölmüştü. Üstelik bu girişlerinden birinde de çocuklara gayri-resmi bir şekilde "din eğitimi vermek" üzere çocuklara Kuran ve Kabe örtüsü göstererek, “Bu kitap yeryüzünde tektir, başka yazan kimse olmamıştır” gibi ifadelerle çocuklara seslenmişti.

Veliler tepkileri üzerine okul yönetiminden bu velinin ya da herhangi bir velinin herhangi bir nedenle sınıflara alınmaması konusunda okul yönetiminden söz aldıklarını ancak gelinen noktada okulun bu konudaki güvenlik açığının çocukların yine aynı veli tarafından şiddet görmesine kadar vardığını söylediler.

soL'un edindiği bilgiye göre veliler, dilekçe yazarak, okul yönetiminin bu konuda önlem almasını ve ilkokulun sınırları içerisinde yaşanan bu güvenlik sorununun bir an önce çözülmesini talep etti.

Sınıfta bozulan huzurun yeniden sağlanması için de çocuğun ya başka bir okula nakline ya da başka bir sınıfa geçirilmesine yönelik bir talep oluştu. Her çocuğun güvenlik sorunu yaşamadan sınıfında eğitim alma hakkı geçerliyken, okul müdürünün “İlkokul yönetmeliğinde böyle bir ceza sistemi yok, elimizden bir şey gelmez, istediğiniz yere şikayet edin” diyerek kendilerini başından savdığını belirten veliler şiddet gören çocukların ve şiddet uygulayan velinin çocuğunun ayrı sınıflarda eğitim hayatına devam etmesini talep ediyor.

Veliler okul yönetiminin adım atmaması durumunda gerekli tüm kurumlara başvuracaklarını ve okul yönetiminin çocukların güvenlik sorumluluğunu almaması konusundaki tavrı konusunda da hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Çocuklar korkudan yollarını değiştiriyor

Görüşünüzü aldığımız çocuğu şiddet gören anne şöyle konuştu: “Ara tatilin son günü şikayetçi olduk, hâlâ bir gelişme yok, yönetim aileyi okula çağırıyor, benim çocuğum da o kadını okulda görünce korkusundan yolunu değiştiriyor” dedi.

Başka bir veli de şiddet uygulayan velinin çocuğunun sınıfta diğer çocuklara “Benim annem beni koruyor, bana bir şey yapamazsınız” şeklinde konuştuğunu iletti.

Veliler okul önünden ayrılmayacaklar

Çocuğa şiddet uygulayan velinin "Benim arkam sağlam, bana bir şey yapamazsınız" dediğini belirten diğer veliler okulda eğitim gören çocukların adil, eşitlikçi ve kayırmacılık olmadan eğitim görmesi ilkesinin zedelendiğini vurguladılar.

Veliler okul yönetimi taleplerini yerine getirmediği takdirde okulun önünde talepleri yerine getirilene kadar ayrılmayacağına dair karar aldılar.