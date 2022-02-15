Sınıf öğretmenine cinsel istismar suçundan 110 yıl hapis cezası istendi

Samsun'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Yüksel Özkan hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı.

Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.

Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.