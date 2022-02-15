Öğrencileri taciz eden okul müdürü tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir ortaokulda ve bir imam hatip okulunda müdürlük görevlerini yürüten M.K.’nin öğrencileri taciz ettiği öğrenilmişti. Öğrencilere yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen M.K. dün gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı. Sağlık kontrolünden geçirilen M. K. cezaevine gönderildi. (İHA)