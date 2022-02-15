Daha önce öğrencisini kaçıran okul müdürü öğrencilerini tacizden gözaltına alındı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir ortaokulda müdürlük, bir imam hatipte ise müdür vekilliği görevlerini yürüten M.K.’nin öğrencileri taciz ettiği öğrenildi.

ANKA'nın haberine göre taciz iddiası öğretmenlerin öğrencilerle görüşülmesi sonrası ortaya çıktı. İddialar üzerine konunun savcılığa taşındığı ve M.K.’nin gözaltına alındığı belirtildi.

M.K.’nin daha önce de Sivrihisar ilçesinde bir okulda müdürlük görevini yürütürken eski öğrencisini kaçırdığı ve hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

'Öğrencilere tehlike arz ediyor'

Alpu Kaymakamlığı tarafından Eskişehir Valiliği İl İdare Kurulu’na konuyla ilgili uyarı yazısı gönderildiği de ortaya çıktı. Kaymakam Kübra Karaalioğlu tarafından 2 Şubat’ta gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Alpu Ortaokulu olarak görev yapan M.K. hakkında Rehber Öğretmen F.G.'ye okul içerisinde yapmış¸ olduğu öğrenci görüşmelerinde ortaya çıkan kız öğrencilere uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları sebebiyle açılan soruşturma neticesinde soruşturma süresi boyunca soruşturma seyrini etkilememek adına 5 Ocak 2022 tarihinden görevden uzaklaştırılmıştır. Okul müdürü¨ olarak görevlendirilen M.K.'nin sicili incelendiğinde 3 Mart 2020 tarihinde uyarma cezası- hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak-aylıktan ceza kesme- kınama cezası cezalarını aldığı ve adı geçen şahsın evli olduğu halde 19 yaşında biriyle kaçtığı hususundan kaynaklı görevden uzaklaştırıldığı görülmektedir. Şahsın uygunsuz davranışları nedeniyle almış¸ olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte öğrencilere tehlike arz etmektedir."

İki okula birden müdür olarak atandı

M.K.’in Sivrihisar Dümrek Ortaokul müdürü iken, 19 yaşındaki eski kız öğrencisini kaçırdığı ve ailesinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Sivrihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, Kaymakamlığa konuyla ilgili şu yazıyı göndermişti:

"Dümrek Ortaokulu Müdürü M.K. müşteki R.D.’nin 19 yaşındaki kızı İ.D. ’yi kaçırarak zorla alıkoyması iddiaları ihbar kabul edilerek ilgili hakkında inceleme- soruşturma yapılabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Maarif Müfettişi görevlendirilmesi istenmiştir. Soruşturmanın selameti açısından ve eğitim öğretimin olumsuz etkilenmemesi için adı geçen personelin onay tarihinden itibaren görevden uzaklaştırılması tedbirinin uygulanması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir."

Dümrek’teki olay sonrası hafif disiplin cezasına çarptırılan ve Eğitim Bir Sen Üyesi olan M.K., 3 Eylül 2021'de Alpu’da, birisi vekaleten de olsa iki okula yönetici olarak atandı.