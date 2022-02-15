Kuran kursunda şiddet ve istismar sonrası ilk soruşturma

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda yedi çocuk yurt müdürleri ve bir temizlik görevlisinin şiddet ve cinsel istismarına maruz kalmıştı.

İsmail Saymaz, HalkTV’de yer alan yazısında konuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı. Çocuklara yapılan istismarın ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan soruşturma izni beklenmesinden vazgeçilerek yurt müdürleri N.K. ve H.P. ile temizlikçi U.G. hakkında soruşturma başlatıldığını ifade eden Saymaz, dün Erzurum’da 10 çocuk ve ailelerinin de ifadesinin alındığını aktardı.

10 çocuktan 9’unun şiddet gördüğünü söylediğini kaydeden Saymaz, çocukların istismara uğradıklarını anlattıklarını da belirtti.

Saymaz’ın “Kuran kursu değil sanki işkence kampı” başlıklı yazısının bir bölümü şu şekilde:

"Çocuklara şiddet uygulayan yurt idarecileri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan soruşturma izni beklenmesinden vazgeçildi. Yurt müdürleri N.K. ve H.P. ile temizlikçi U.G. için işkence suçundan soruşturma başlatıldı.

Dün Erzurum'da 10 çocuk ile ailelerinin ifadesi alındı. Dokuzu şiddet gördüğünü söyledi.

Avukat Ahmet Kılınç ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden sorguya girdi.

Üç görevlinin ifadesi bugün alınıyor.

İdarecilere görevini ihmal ve kötüye kullanmak suçundan da soruşturma yürütülüyor.

Tecavüzcü H.A.'ya çocuklara hırsızlık yaptırdığı için yağmadan işlem yapılıyor.

'Müftüyü kim koruyor?'

Erzurum Müftülüğü, altı idareciyi görevlerine iade ederken N.K. için aylıktan sekizde bir kesintiyi yeterli görmüştü.

Yazım üzerine valilik yeniden soruşturma başlattı.

Bu rezalet Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve Jandarma Komutanlığı'nda yaşansaydı amirleri kızağa çekilmişti.

Fakat Müftü Şahin Yıldırım'a dokunulamıyor.

Skandalın patladığı günlerde Erdoğan'ı 1001 Hatim törenine davet için Ankara'daydı.

Bir müftünün görevi Cumhurbaşkanı'na görünmek değil, kendisine teslim edilen çocuklara sahip çıkmaktı. Gördük ki tecavüze mahal verenlere sahip çıktı. O koltukta bir gün bile oturmamalı.

Öte yandan Sezen Aksu hakkında bildiri yayınlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş susuyor. Nasıl bir imandır ki şarkı sözünden inciniyor da Kuran Kursu'ndaki tecavüzde lal kesiliyor?"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden açıklama

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden de Erzurum’da Kuran kursunda istismara uğrayan çocukların savcılık ifadelerine katıldıklarını duyurdu.

Çocuklara uygulanan şiddeti sosyal medya hesabı üzerinden anlatan Tozbey Erden, "Şikayetimiz üzerine Erzurum C. Savcılığı tarafından, idareciler hakkında da soruşturma 'görevi ihmal ve kötüye kullanma'dan dolayı başlatıldı" dedi.

Müjde Tozbey Erden, soruşturmanın takipçisi olacaklarını duyurdu.