Kuran kursunda cinsel istismar hakkında iddianame hazırlandı

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 22 yaşındaki belletmen H.A tarafından yedi çocuğun defalarca istismara maruz bırakılmasına ve darp edilmesine ilişkin soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DHA'da yer alan habere göre, iddianamede, H. A.'nın, "çocukların nitelikli cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, hakaret, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik" suçlarından cezalandırılması istendi.