Kuran kursunda yedi çocuğa cinsel istismar ve darp

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de kaleme aldığı "Kuran kursunda yedi çocuk hem istismar edilmiş hem de sopayla dövülmüş" başlıklı yazısında Erzurum'da yatılı Kuran kursunda yedi çocuğun defalarca istismara maruz bırakıldığını ve darp edildiğini duyurdu.

Saymaz, Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 22 yaşındaki belletmen H.A tarafından uygulanan cinsel istismar skandalını ortaya çıkardı.

İsmail Saymaz, Baba E.'nin 2 Aralık 2021'de savcılığa giderek 11 yaşındaki oğlu M.'nin cinsel istismara uğradığını bildirdiğini belirtirken şöyle devam etti:

"Çünkü çocuklar üç ay önce başka Kuran kurslarına dağıtıldı. İstismarcı belletmen apar topar Yozgat'a gönderildi. Müftülük olayı kapatma gayretindeydi. Aman, duyulmasın! Aman, şehrin imajı sarsılmasın! Aman, Kuran kurslarına söz gelmesin!

Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ve Erzurum'un orta yerindeki Palandöken ilçesinde bulunan kursta çocuklar sadist bir tecavüzcünün eline terk edildi. 10-11 yaşındaki en az yedi çocuk altı ay boyunca hem cinsel istismara uğradı, hem de sopayla dövüldü.

H.A. hakkında 12 yaşından küçüklerin nitelikli cinsel istismarı, müstehcen yayınları seyretmeye teşvik, müstehcen yayınlarda çocukları kullanmak, cebir ve hileyle hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve sarkıntılıktan dava açıldı."