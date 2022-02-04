Kuran kursunda yedi çocuğa cinsel istismar ve darp

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com.tr'de kaleme aldığı "Kuran kursunda yedi çocuk hem istismar edilmiş hem de sopayla dövülmüş" başlıklı yazısında Erzurum'da yatılı Kuran kursunda yedi çocuğun defalarca istismara maruz bırakıldığını ve darp edildiğini duyurdu.
Saymaz, Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 22 yaşındaki belletmen H.A tarafından uygulanan cinsel istismar skandalını ortaya çıkardı.
İsmail Saymaz, Baba E.'nin 2 Aralık 2021'de savcılığa giderek 11 yaşındaki oğlu M.'nin cinsel istismara uğradığını bildirdiğini belirtirken şöyle devam etti: