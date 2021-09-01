Singapur Başbakanı açtığı hakaret davasından 156 bin dolar kazandı

Bir Singapur mahkemesi, iki yıl önce yayınlanan bir yazı nedeniyle blog yazarı Terry Xu ve ikinci bir yazara karşı açtığı iki hakaret davasında Başbakan Lee Hsien Loong'a 210 bin Singapur Doları (156 bin ABD Doları) tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme Çarşamba günü verdiği kararda, The Online Citizen haber blogunun baş editörü Xu'nun sosyal medyada olumsuz tepkilere neden olan "ciddi" bir haber yayınlayarak "gerçeği kayıtsız kalarak ve kötü niyetle" pervasızca manüpüle ettiğini belirterek Lee'nin itibarına zarar verdiğini söyledi.