Sineren'den Taşkesenlioğlu'na: '2,5 kilo altın senin bir senelik kaptanının parasına yetmez'

Ülkücü mafya Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2,5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok" demişti.

Peker'in ifşalarında adı geçen bir başka isim olan Marka Yatırım Holding şirketinin patronu Mine Tozlu Sineren de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Sineren, "Bu arada mal varlığını açıklarken madenlerini unutmuşsun! Ayrıca başkasının üstüne geçirdiğin mal mülk para senin sayılmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

'Parti zarar görmesin isteseydin, istifa ederdin'

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sineren, şu ifadeleri kullandı:

"Şu seçimler bir bitsin, AKP iktidar olsun! Şimdilik sessiz kalıp mağduru oynayayım, cumhurbaşkanımız da bana inansın! Beni gene milletvekili yapsın! O zaman sana gününü gösteririm Mine Tozlu Sineren! Ben senin beyninden geçen her şeyi okuyorum Zehra Taşkesenlioğlu!

Sen seçim sürecinde parti zarar görmesin isteseydin dokunulmazlığını düşünmez istifa ederdin! Bugün senin istifan istenmediyse bunun sebebini de gayet iyi biliyorsun!

'2,5 kilo altın senin bir senelik kaptanının parasına yetmez'

Bu arada mal varlığını açıklarken madenlerini unutmuşsun! Ayrıca başkasının üstüne geçirdiğin mal mülk para senin sayılmıyor mu?

İleride ben kadın derneklerine üye olup sana yardım kampanyası düzenleyeceğim! 2,5 kilo altın senin 1 senelik kadın kaptanının parasına yetmez! Sen özgürce denize giremezsen bunalıma girersin!

Dur bakalım! Ünsal ban bir çıksın hayırlısıyla, şu tecrit de bir kalksın Sedat Peker’de elindekileri bir paylaşsın seçimden önce kim aday kim özgür göreceğiz!

'Boşanma dilekçesinde istediklerini unuttun mu?'

Ayrıca benimle ilgili tek tek açacağın her dosyayı seninle ilgili kocanın elindeki her dosya tek tek döver! Hodri meydan! Umurumda da değil, milletvekili adayı değilim! Dokunulmazlığım da yok! Ama senin gibi yalancı bir kadının Allah’ın izniyle hakkından gelirim!

Nişanlıyken boşanmayı düşündüğün, hakkındaki soruşturmaları öğrenip şüphelendiğin adamla evlenirken cumhurbaşkanını şahit yapıp, görkemli bir düğün yapmak cesaret işi! Tebrik ederim.

Bu kadar görkemli ve şahidi devletin başı olan bir evliliğin boşanma davası da gösterişli olacaktır tabii ki. Sen git cumhurbaşkanını şahit yap, sonra da 'nişanlıyken biliyordum ayrılmak istedim' de, bile bile evlen! Bence adam seninle bile bile evlendi! Al birini vur ötekine.

Tencere yuvarlandı kapağını buldu ve herkeste buna şahit oldu! Şimdi mağdurum ayakları! 2,5 kilo altın mal varlığı varmış! Boşanma dilekçesinde istediklerini unuttun mu? Neyse az kaldı! Hepsi çıkacak!"