İYİP'li Çömez'den AKP'li Taşkesenlioğlu'na: 'Zehra sen niye böyle gariban kaldın?'

Ülkücü mafya lideri Sedat Peker'in ifşalarında adı geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, hakkındaki iddialara ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunmuş, "Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2,5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok" demişti.

İYİP Genel Başkanı Başdanışmanı Turhan Çömez, Taşkesenlioğlu'nun mal varlığıyla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Çömez, "AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu, ‘Kendi yağında kavrulan birisiydim. 2,5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok.' Danışmanının üzerine yapılan bir çiftliğin bugünkü değeri 300 milyon TL. Zehra, sen niye böyle gariban kaldın?" diyerek bahse konu çiftliğin videosunu paylaştı.

Çömez bir otelin fotoğrafını paylaştığı bir başka mesajında ise "Ne zor bir durum Zehra. Acıdım. Aşağıdaki hotel kimin acaba?Gerçekten bilmiyor musun? Emily bilir ona sor…" ifadelerini kullandı.