Sinemacılardan açık çağrı: Korkmuyoruz, sinmiyoruz

Gezi davasında verilen hukuksuz kararlara karşı sinemacılar "Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!" diyerek ortak bir çağrıya imza attı.

"Ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız" denilen açıklamaya imza atan sinemacılar verilen cezalar için "kendimize verilmiş sayıyoruz" ifadesini kullandılar.

Açıklamanın ilk imzacıları arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Bülent Emrah Parlak, Emin Alper, Dolunay Soysert, Ercan Kesal, Fatih Akın, Ferzan Özpetek, Tolga Karaçelik, Hale Soygazi, Macit Koper, Mehmet Aslantuğ, Mehmet Günsür, Melisa Sözen, Meltem Cumbul, Müjde Ar, Onur Saylak, Onur Ünlü, Özcan Alper, Pelin Esmer, Perihan Savaş, Selen Uçer, Rutkay Aziz, Seren Yüce, Serra Yılmaz, Sezin Akbaşoğlulları, Tayfun Pirselimoğlu, Tülin Özen, Ümit Ünal, Yıldırım Türker, Yeşim Ustaoğlu gibi isimler yer aldı.

Çağrıda "Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz" denildi.

Yapılan çağrı şöyle:

"Sinemacılara Açık Çağrı

Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater’in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi’ye verilen 18’er yıllık, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz.

Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de, hakkı da olamaz. Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz.

Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!

Aşağıdaki ilk imzacılar olarak tüm sinemacıları imzaya davet ediyoruz."

Metnin imzacı listesine buradan ulaşılabilir.