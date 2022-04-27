Gezi'de gözünü kaybeden Sarıkaya: Bunlar gerçekten polisse nasıl bulunamaz?

Haziran Direnişi sırasında polisin attığı plastik mermi ya da gaz fişeğiyle bir gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda yüksek mahkeme eziyet yasağının ihlal edildiğine karar vermiş ve 9 yıldır yargı önüne çıkarılmayan polisler hakkında yeniden soruşturma açılmasına hükmetmişti.
AYM'nin kararı sonrası Erdal Sarıkaya ve avukatı, savcıdan polislerin bulunmasını tekrar talep etti. Öte yandan savcının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazdığı yazı sonrası yine "polislerin kimliği tespit edilemedi" yanıtı geldi. Sarıkaya’nın yıllardır süren soruşturmasına rağmen kask numarası belli polisler yine tespit edilmedi.
İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı kayıtlı polisleri bulamadı
soL'a konuşan Sarıkaya, dokuz kez savcı değişen soruşturmada hâlâ yol alınamaması üzerine bu kez de İstanbul Valiliği'ne kask numarası belli polislerin tespit edilmesi için yazı yazdıklarını söyledi. Valilik "söz konusu kask numralarına ilişkin kayıt olmadığı" yanıtını verdi.
Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nün araştırması üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını belirten Sarıkaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü gönderdiği yazıda bize 33 ilden takviye aldıklarını söyleyerek, 'Yapmış olduğumuz incelemelerde söz konusu kask numaralarına ilişkin 33 ilde kayıt bulunamadı' dedi. İçişleri Bakanlığı kendi polisini nasıl bulamaz? Devlet her personlini kayıt altına almak zorunda değil midir?" diye konuştu.
'Bunlar gerçekten polisse nasıl bulunamaz?'
"Bunlar gerçekten polisse nasıl bulunamaz? Polis değilse bunlar kimin adamıdır?" diye soran Erdal Sarıkaya şunları söyledi: