Sinema ve tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, Can Gürzap tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gürzap, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Sanatçı daha önce aort anevrizması geçirmişti.

Tiyatroda 52 yıl aktif olarak yer alan sanatçı Gürzap'ın ölümünü, televizyoncu Armağan Çağlayan duyurdu.

Gürzap'ın fotoğrafını paylaşan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Yattığınız yer nur olsun Can Bey…. Huzur bulun" ifadelerini kullandı.

Can Gürzap kimdir?

26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğan Can Gürzap, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Gürzap, 2018 yılına kadar çok sayıda film, dizi ve tiyatroda yer aldı.