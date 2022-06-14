Sincan'da Kadın Dayanışma Komitesi kuruldu

Sincan'da kadınlar yaşadıkları sorunlara karşı bir araya gelip Kadın Dayanışma Komitesi'nin Sincan'da da yola çıkmasına karar verdi.

Bir süredir kızının yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Ankara'da kalan Mahire, mahallelinin dayanışması ile birlikte Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne taşındı. Daha sonra da kızının doğum gününde yeniden bir araya gelen Sincanlılar bu birlik ve dayanışma duygusunu yükseltmeye ve bir komite kurarak düzenli görüşmeye karar verdiler.

Buluşma sonrasında ülkede kadın olmanın zorlukları ve bu zorlukların nasıl aşılacağı üzerine konuştular.

Dayanışmanın önemine sıkça vurgu yapılan buluşma sonrasında bir komite kurulması kararı alındı.

'Elimizden geleni yapmaya hazırız'

KDK kuruluşunda yer alan kadınlardan Hezer Öztürk, "Kadın Dayanışma Komitesini kurduk. Bundan sonra birbirimizle daha sık görüşeceğiz, Dayanışacağız. Sincan'daki kadınlar kendilerini yalnız hissetmesin diye elimizden geleni yapmaya hazırız" ifadesini kullandı. Semra Özkan ise, "Böyle bir yerde bu tarz bir çalışmanın kadınlara çok faydalı olacağına inanıyorum. Sincan Kadın Dayanışması kuruldu. Kolay gelsin hepimize" dedi.