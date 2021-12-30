Sincan Belediyesi’nin kentsel dönüşüm planına mahalleliden tepki

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye tarafından askıya çıkarılan Ulubatlı Hasan Mahallesi kentsel dönüşüm planına mahalleli tepki gösterdi.

Ulubatlı Hasan Güzelleştirme Derneği önünde toplanan mahallelilerin sorularını Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Fatma Korur ve Avukat Ersel Gürbüz yanıtladı. Korur sözkonusu plana mutlaka itiraz edilmesi gerektiğini belirterek “İçeriğini okuduğumuzda mahallelinin hak kayıpları çok fazla. Burası bir rant alanına dönüştürülmüş plan notlarına baktığımızda” dedi.

Evlerinin kentsel dönüşüme girmesiyle büyük borç yükü altına gireceklerini ve belki de evlerinden olacaklarını dile getiren mahalleliler tepkili.

Planda kat sayısının düşürülerek mahalle sakinlerinin bölgeden taşınmaya zorlanması, yeşil alanların yalnızca tek bir yerde toplanması ve apartmanlar arası mesafenin daraltılması da tepkilere yol açıyor.

Askıya çıkarılan plana 19 Ocak’a kadar itiraz süreci işleyecek.