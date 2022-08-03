'Sınavsız kamuya atananlar var, bir belge elimizde' açıklaması

KPSS'de soru skandalı tartışması sürerken, kamuya alımlara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 4 kişinin KPSS'ye girmeden öğretmen yapıldığını iddia etti.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'a konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“4 kişi KPSS’siz bir şekilde memuriyete atandı. Bu isimlerden bir tanesinin belgesi elimizde ancak diğerlerinin belgesi yok. KPSS’ye girmeden istisnai kadrodan Saray’da işe başlatılıp arkasından işe başlatılmışlar. Bir süre sonra da öğretmenliğe atanmışlar. Herhangi biriyle yakınlıkları olup olmadıklarını bilmiyorum ancak bu da önemli değil. KPSS’de soru çalarak insanları yerleştiriyorsunuz, bununla da yetinmiyor KPSS’ye girmeyen kişiler için istisnai kadro açarak Saray’a atadıklarınızı öğretmenliğe alıyorsunuz. Burada kimin yandaş olduğu önemli değil, uygulamanın kendisi problemli.”