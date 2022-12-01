Sınavlardaki şaibelerle gündem olan ÖSYM'den yüksek sınav başvuru ücreti savunması: 'Güvenlik için'

2022 yılının ilk yarısında 1 milyar 31 milyon lira gelir elde eden ÖSYM, adayların tepkisine yol açan yüksek başvuru ücretlerinin nedenini açıkladı.

Hemen her merkezi sınavın ardından şaibe iddiaları ile gündeme gelen ÖSYM, “sınavların sıhhati ve güvenliği için” başvuru ücretlerinin yüksek tutulduğunu öne sürdü.

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ÖSYM gelirleri, CHP Milletvekili Levent Gök tarafından TBMM gündemine taşındı. Gök, ÖSYM’nin sınav ücreti gelirlerindeki devasa artışa dikkati çekerek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, kurumun sınav ücreti gelirleri ve kârlılık durumuna yönelik sorular yöneltti.

Güvenlik savunması

ÖSYM tarafından hazırlanan ve Gök’ün, “eşi görülmemiş bir pişkinlik” olarak değerlendirdiği yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“Başkanlığımız, adaylara sınavlarda sadece hak ettiğinin verilmesi, haksız kazanımların önüne geçilmesi için her türlü güvenlik tedbirinin alınması kapsamında büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Ancak Türkiye genelinde büyük bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı adaylardan topladığı sınav başvuru ücretleri ile sağlayan başkanlığımız sınırlı kaynaklarla bu işi yürütmektedir. Sınav başvuru ücretlerinin daha düşük belirlenmesi, sınav güvenliği, görevli sayısı, soru oluşturma ve bilişim teknolojileri kapsamında kısıtlamayı gerektirecektir ki bu durum sınavların sıhhatini ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir.”

'Şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturulmadığı sürece...'

Levent Gök yaptığı değerlendirmede, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda defalarca güvenlik skandalı yaşandığını anımsattı.

ÖSYM’nin sınav güvenliğine yönelik sorumluluğunun gereğinin ne kadar yerine getirildiğinin kamuoyunca malum olduğunu belirten Gök, “ÖSYM şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşturulmadığı sürece gençlerimizin geleceği çalınmaya, yetişmiş yurttaşlarımız beyin göçüne devam edecektir” diye konuştu.

ÖSYM'nin katlanan gelirleri

2022 yılının henüz ilk yarısında 1 milyar liranın üzerinde gelir elde eden ÖSYM’nin 2017-2021 döneminde elde ettiği gelirler dikkat çekti.

İdarenin geliri yıllar itibarıyla şöyle gerçekleşti: