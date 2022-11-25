Seçim tarihine denk geldiği öne sürüldü: ÖSYM sınav takvimini geri çekti

Seçimin zamanında yapılacağını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim yapılmayacağını ifade ederek "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır" demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

ÖSYM tarafından açıklanan son sınav takvimine göre, en geniş katılımlı üniversite sınavının söz konusu tarihte olması dikkat çekmişti.

Dün AKP MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" demiş ve "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasını yapmıştı.

Çelik'in açıklamasının ardından ÖSYM yayımladığı sınav takvimi duyurusunu geri çekti.

Kaldırılan sınav takvimi ve yeni sınav takvimi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.