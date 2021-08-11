TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, üniversite sınavı sonuçlarının AKP'nin eğitimi nasıl bitirdiği ortaya koyduğunu vurguladı, "Üniversite sınav sonuçları tartışılırken AKP Barajın Altında Kaldı" manşetini attı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

"Bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları AKP’nin eğitimi nasıl bitirdiğinin yeni bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

2 milyon 416 bin 748 adayın katıldığı sınavın ilk oturumunda 150 puan barajını aşamayan adayların sayısı 789 bin 748 oldu. Bir başka deyişle, toplam adayların yüzde 32’sini oluşturan yaklaşık 800 bin genç 120 soru içinde barajı aşmak için gerekli 15 net doğru yanıta ulaşamadığı için tercih yapma hakkını bile elde edemedi.

Bu sonuç, zorlu koşullarda kendine bir yol çizmeye çalışan gençlerin değil, AKP hükümetinin başarısızlığıdır. AKP, gerici ve piyasacı politikalarıyla zaten bitme noktasına getirdiği eğitimi pandemi döneminde olabilecek en kötü şekilde yöneterek bu ağır tablonun ortaya çıkmasına neden olmuştur."

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