Sinan Oğan'dan TRT'ye tepki: Erdoğan'ın memuru değilsiniz

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün seçim faaliyetlerine yer vermediği gerekçesiyle TRT Genel Müdürlüğü’nün önüne giderek açıklama yaptı. Oğan, TRT’nin yasalara uygun davranarak herkese eşit söz hakkı tanıması gerektiğini belirterek "Bugün itibarıyla özgür ve eşit bir şekilde bize yayınlarınızda yer vermezseniz, muhabirleriniz bizim çalışmaları takip etmezse her gün gelip buradan yayın yapacağım" dedi.

“Bize yer vermeyen, bizi karartan, bizim vergilerimizle yayın yapan ama bize yer vermeyen TRT ekranlarından sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” diyen Oğan, “RTÜK Kanunu’nu hiçe sayan, TRT Kanunu’nu hiçe sayan, TRT’yi keyfi bir şekilde yöneten, sabah akşam Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiği halde cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ı göstermeyen TRT ekranlarında şimdi seçim çalışmalarımı anlatacağım. TRT’nin sayın yöneticileri; siz orada sadece yöneticisiniz Recep Tayyip Erdoğan’ın adamı, memuru değilsiniz” ifadelerine yer verdi.

'Bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi'

TRT’nin herkese eşit davranması gerektiğini belirten Oğan, “Siz Sinan Oğan’ı tek bir gün ekranınızda göstermediniz, hiçbir çalışmasına ekranlarınızda yer vermediniz. Sizi kınıyorum, mecbur kaldım zorla TRT ekranlarına çıkmaya. Bizim ekranlarımızda, halkımızın ekranlarında halkımız bizi de duysun isterdik. 7/24 bütün kanallarınız Recep Tayyip Erdoğan’a kiralanmış gibi, Recep Tayyip Erdoğan’ın babasının malı gibi tepe tepe kullanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

'RTÜK’ün önünde megafonla her gün çalışmalarımızı anlatacağız'

Kendilerine yer vermeyen her kanalın önünde seslerini duyurmaya çalışacaklarını belirten Oğan şunları söyledi:

“Bu aslında RTÜK’ün de suç işlediğini gösteriyor. Buradan RTÜK’e aynı şekilde sesleneceğim, bir kere daha uyaracağız. Aksi taktirde RTÜK’ün önünde megafonla her gün taraftarlarımız gelecek çalışmalarımızı anlatacağız. Tayyip Erdoğan’ı emrettiği gibi değil Anayasa’nın emrettiği gibi davranın. Bütün basın mensuplarına söz veriyorum, 15 Mayıs sabahı kimse sizi rahatsız edemeyecek, özgür bir şekilde yayınınızı yapacaksınız.”