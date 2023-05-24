Sinan Oğan'dan Nagehan Alçı'ya: 'Plana sadık kal'

Nagehan Alçı'nın, "Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler" sözlerine Sinan Oğan'dan yanıt geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan Alçı'ya, "Plana sadık kal!" şeklinde yanıt verdi.

Alçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2 aşırı-sağcı siyasetçi Ümit Özdağ-Sinan Ogan, alenen aralarında bilinçli rol paylaşımı yaparak bir yandan Cumhur İttifakı’nı diğer yandan Millet İttifakı’nı esir etme projesi içindeler. Özdağ ve Ogan resmen danışıklı dövüş yapıyor… Yüzde 5 oy ile, Yüzde 95 insanı kilitliyorlar" dedi.

Oğan Alçı'nın bu paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi:

"Nagehan hanım, öncelikle tanımlamanızı doğru yapın lütfen. Bizler Türk milliyetçisi insanlarız. Türk milliyetçiliği her türlü aşırılığı reddeder. İkinci olarak da biz Cumhur ittifakıyla ilkeler bazında bir birliktelik kurduk. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de temel ilkeleridir. Bundan neden rahatsız oldunuz? Kimsenin kimseyi esir aldığı falan yok, fazla komplo teorisine kaptırmışsınız kendinizi. Uzun lafın kısası; Plana sadık kal!"