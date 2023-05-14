Sinan Oğan'dan 'ikinci tur' açıklaması: 'İstişareler yapıp karar vereceğiz'

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, henüz resmi olmayan verilere göre yüzde 5'i aşan seçim sonucunun ardından basına açıklamada bulundu.

Seçimin ikinci tura kalmasını öngördüklerini yineleyen Oğan, olası seçimlerde kimi destekleyeceklerine karar vermediklerini söyledi.

Oğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle: