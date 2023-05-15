Sinan Oğan'dan ikinci tur açıklaması: 14 günlük süreçte üzerimize düşeni yapacağız

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ikinci tur için çalışmaya başlayacaklarını ve yol haritası çıkaracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, son verilere göre yüzde 5'den fazla oy aldı. Oy sayımları devam ederken Oğan, saat 03.40'da '2. tur' hakkında açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan, ATA İttifakı parti başkanları ile önümüzdeki 1-2 gün içerisinde toplantı yapacaklarını ve buna göre bir yol haritası izleyeceklerini ifade etti.

Sinan Oğan şu açıklamalarda bulundu:

"Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Milletimizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük. Bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek noktaya geldik. Beklediğimiz oy daha üstteydi ancak Türkiye'deki seçim şartları malum o sebeple bununla ilgili değerlendirmeye sonra yapacağım.

Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde ATA İttifakı başkanlarıyla toplantı yapacağız, tabanımızla görüşme yapacağım ve buna göre de bir netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre yol haritamızı çıkaracağız.

14 günlük süreçte üzerimize düşeni yapacağız. Türkiye'yi asla bir krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim gösterdi ki seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk. Tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik. Önümüzdeki süreçte bu tavrımızı devam edeceğiz. Milletimizin hayrına doğru karar alacağız."