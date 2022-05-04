Sinan Oğan İsmail Çataklı'ya yanıt verdi, 'Suriyeli' diye seslendi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün yaptığı açıklamada Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından Çataklı’ya yanıt verdi.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya "Suriyeli" diye seslenen Oğan, "sessiz istila" etiketiyle bir şiir paylaştı.

Oğan, "'Kendi öz yurdumda, ben miyim garip? Beni bir köşeye atan utansın. Eğilmiyor diye, Kurdu hor görüp, 'Eli' el üstünde tutan utansın!" ifadeleri kullandı.