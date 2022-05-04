İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ, Sinan Oğan ve Bengi Başer hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer hakkında Göç İdaresi Başkanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medyadan açıklama yaptı. Çataklı’nın açıklamasında "Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Bengi Başer gibi sözümona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır" denildi.