Sinan Oğan: İkinci turda bedavadan destek vermeyiz, bakanlık talebimiz olacak

Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde sonucu belirleyeceklerini belirterek, "Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak" diye konuştu.

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan şunları söyledi:

"Bu seçimin en büyük sürprizi bizim ikinci tura kalmamız. Diğer büyük sürprizi, bizim ikinci tura kalamayıp ama ikinci turun sonucunu belirleyecek olmamız.”