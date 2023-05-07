Sinan Oğan: Bizim yüzde 30’un üzerine çıkma ihtimalimiz mevcut

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Iğdır'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Oğan, seçim sürecinin çok zor bir süreçte geçtiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu iş birinci turda bitmez, bitse bile çok cüzi farkla biter. Bana göre her iki aday yüzde 41-42 bandında, birinci turda birisi 41.5, birisi 43.5 kadar oy alacak en fazla. Bizim yüzde 30’un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcut. Bu ihtimalde onların oyları da yüzde 30’un altına gerileyebilir. Biz bu ihtimali bırakarak mevcut şartları iki aday üzerinden konuşacak olursa bu iki adaydan birisinin açık ara seçimi kazanması mümkün görünmüyor.”