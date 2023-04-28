Sinan Oğan: Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağız

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 17 gün kaldı.

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, NTV'den Seda Öğretir'in sorularını yanıtladı. Oğan, "İkinci tura kalacak oranda oy alacağımı düşünüyorum" dedi.

İkinci turda rakibiniz kim olur?

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan her zaman yenen taraf oldu. Sayın Erdoğan zorlasa da ben rakibimin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmin ediyorum. Seçim güvenliği konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'nu kendinden çok emin görüyorum sandık güvenliği konusunda. Biz her şeye rağmen sandıklara sahip çıkacağız.

İkinci tura kalmazsa kimi destekleyecek?

Benim hiçbir şüphem yok ikinci tura kalacağız. Şu an oyunu artıran tek aday benim. Diğer adayların oyları düşüyor. Bizim imkanlarımız diğer adaylar gibi değil. Eğer olur da bu bir seçim ilk turda kaybedersek, biz ilk önce partimize danışacağız, bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarına danışacağız. İkinci tura kalan adaylarla da görüşeceğiz. Bizim yüzde 30'luk bir oy tabanımız var. Başlangıçta yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 böyle aralıklarla başladık. Şu anda yüzde7- 9 aralığındayız. 9-16 ve sonrasında da 16-30 ve üzeri aralığına çıkacağız. Seçime kadar çok hızlı bir grafik yükselişine şahit olacaksınız.