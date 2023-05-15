Sinan Oğan Alman basınında yer alan haberleri yalanladı

Alman Der Spiegel dergisi, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın, dergiye "Kılıçdaroğlu'nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim" şeklinde demeç verdiğini aktarmıştı.

Oğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, dergide yer alan bu ifadeleri yalanladı.

Oğan, "Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?" dedi.