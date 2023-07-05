Sinan Oğan açıkladı: Erdoğan'dan önce Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu ile görüştüm

İlk tur cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy sonrası ikinci tur öncesi 'kilit isim' olduğu iddialarına konu olan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Erdoğan'ı desteklemişti.

Oğan, ilk tur sonrası Erdoğan ile görüşmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte yemek yediğini açıkladı. Oğan, o yemeğe ilişkin olarak, "Sayın Kılıçdaroğlu ile biz görüştük. Sayın Erdoğan'la görüşmeden önce. Ben, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Kılıçdaroğlu ile yemek yedik. O yemekte şunu sordum: 'Parlamento çoğunluğu sizde değil, bu ülke krize girer, nasıl aşacaksınız?' Sayın Kılıçdaroğlu beni ikna edecek cevap veremedi. Parlamento çoğunluğunu alsaydı Millet İttifakı, HDP'den bağımsız bir yapı oluşturabilirdi. Sen parlamento çoğunluğunu alamamışsın. Tek başına bu bile Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'ndaki genel başkanların tamamının istifa etmesi için yeterli sebeptir. Çoğunluğu alamıyorsanız şapkanızı önünüze koyun tez zamanda o koltukları başkalarına bırakın. Parlamentoyu alamamak beceriksizlik demek" ifadesini kullandı.