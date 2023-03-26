ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.
Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında yer alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin oyu geçti.
Haber Merkezi
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.
Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.