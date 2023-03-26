Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında yer alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan 100 bin oyu geçti.

Haber Merkezi

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, YSK'nın verilerine göre 100 bin imzaya ulaştı.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.