Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilmişti.
Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifadesini verdi.
İfade işlemleri tamamlanan Eray Özyağcı, tutuklandı.
Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Özyağcı, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.