Sinan Ateş soruşturmasında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; bazı şüphelilerin cinayet öncesinde, saldırganların kaçış güzergâhlarına dair konum bilgisi paylaştıkları ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine savcılık, şüphelilerin saldırı öncesinde ve sonrasında telefon irtibatı kurduğu isimleri incelemeye aldı.

2 isim üzerinde yoğunlaşıldı

Soruşturma kapsamında; ilki hemen cinayetin ardından olmak üzere iki kez gözaltına alınıp serbest bırakılan ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş, ve Emre Yüksel eksenli önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Her iki isimden elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incemeler sonucu elde edilen veriler ile diğer faillerin dijital materyal verileri karşılaştırıldı.

Şüphelilerin cinayet öncesinde ve sonrasındaki konumlarının elde edilmesinin ardından hem Tolgahan Demirbaş, hem de Emre Yüksel yeniden gözaltına alındı. Tolgahan Demirbaş, üçüncü kez, Emre Yüksel ikinci kez gözaltına alınmış oldu.

Konum bilgisi paylaşmış

Demirbaş'ın saldırıdan sadece dakikalar önce, diğer şüphelilerle konum bilgisi paylaştığı belirlendi. Bu konumların; saldırganların eylem sonrası kaçış güzergahına ilişkin olabileceği değerlendirildi. Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş, ve Emre Yüksel tutuklandı.

Bu aşamadan sonra savcılık, şüphelilerin eylem öncesi ve sonrasında kurdukları irtibatlar üzerine inceleme başlattı. Bazı şüphelilerin de takipten kurtulmak için mobil wi-fi cihazlar üzerinden hatsız telefonlarla ve Facetime ile iletişim kurdukları bulgusuna ulaşıldı. Bu görüşmeler hakkında da inceleme başlatıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan ve aranan şüphelilerin saldırı öncesi Ankara'nın Çukurambar bölgesinde keşif yaptıkları, saldırı sonrası da yakalanmadan kaçtıkları görüldü. Şüphelilerin Sinan Ateş’in adres bilgilerine nasıl ulaştığı da savcılık tarafından inceleniyor.