MHP ana dava avukatı Sinan Ateş cinayetini yorumladı: 'MHP'nin anahtarı Erdoğan'ın cebinde'

80'ler MHP ana davası avukatlarından Mehmet Saral, Sinan Ateş cinayetine dair açıklamalarda bulundu.

Cinayetteki uyuşturucu bağlantısına dikkat çeken Saral, soruşturmanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından MHP'ye karşı koz olarak kullanıldığına işaret etti.

T24’den Candan Yıldız'a konuşan Saral, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın bilerek derinleştirilmediğini ifade etti.

Saral, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı bir hamle yaptı ve o hamleyi de MHP'ye karşı yaptı: 'Elimde bilgiler var, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcını tutukladım, İstanbul'da MHP'li yöneticileri tutukladım.' Verdiği mesaj; 'bunun bir adım sonrası senin genel merkezin, yerinde kal, ben ne dersem onu yap' oldu."

Mehmet Saral, Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmelerle Erdoğan'ın MHP'yi kendi istediği gibi kontrol edebildiğini savunarak, "MHP'nin anahtarı şu anda Erdoğan'ın cebinde. Canı ne isterse onu yapacak" diye konuştu.

'Doğukan Çep’in yakalandığı otel özel bir otel, incelenmeli'

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın seçime kadar derinleştirilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Saral, Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Doğukan Çep'in Beykoz'da yakalandığı otelin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Saral, "Çünkü öyle herkesi misafir kabul etmiyorlar. Sadece özel misafirleri ağırlıyorlar. Bu otel incelenmeli, görüntüler incelenmeli" dedi.

Uyuşturucu bağlantısı

Cinayetteki uyuşturucu bağlantısına da işaret eden Saral, "Sinan Ateş cinayetinde uyuşturucu bağlantısı olmaması imkânsız. Uyuşturucu baronları ve siyasetçiler işbirliği yapıp polis refakatinde uyuşturucu satıcıları ve cinayetten arananlara Sinan Ateş'i öldürttüler diye düşünüyorum" dedi.

Saral, Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucuya karşı yürüyüş sırasında öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinde Doğukan Çep'le beraber yargılanan Uğur Köroğlu’nun rolüne dikkati çekti.

'Uğur Köroğlu Suriye’ye gitti, 2 yıl sonra silahlarla döndü'

"Uğur Köroğlu, ülkücü biri. Türkmenlerin yanında savaşmak için 10-15 kişiyi alarak Suriye'ye gidiyor. 2 yıl orada kalıyor ve 2 yıl sonra İstanbul Maltepe'ye silahlarla dönüyor. Orada uyuşturucu işine başlıyor. O semte çöküyorlar. Yanlarında da kendilerine yardımcı olan birçok güvenlikçi var. Her seferinde korunup kollanıyor. En sonunda Gülsuyu Mahallesi sakinleri, uyuşturucu karşıtı bir sivil toplum hareketi kuruyor. Bu hareketin içinde bulunan Hasan Ferit Gedik öldürülüyor. Bunlar şiddet kullanıyorlar. Giderek MHP ve İstanbul'daki Ülkü Ocakları'nda etkili oluyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar, istediklerini yaralayıp öldürebiliyorlar. Bir süre sonra bir arazi anlaşmazlığında Uğur Köroğlu öldürülüyor. Bu öldürülünce bir sürü başsız çeteci doğuyor. Köroğlu'nun MHP'li birçok siyasetçi ile fotoğrafı var. İlişkiler ağı buradan başlıyor. Sonra bu mahallede bulunan uyuşturucu satıcıları İstanbul'dan gelip Ankara'da Sinan Ateş'i öldürüyorlar. Bu organize bir iş."

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a sert yanıt vermişti. Mehmet Saral, Ayşe Ateş’in daha çok şey bildiğini söyledi:

"Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in kırkının çıkmasından sonra konuşacaktır, çünkü daha çok şey biliyordur."