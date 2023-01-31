Bahçeli MHP'deki Sinan Ateş istifalarını doğruladı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta öldürülmesinden sonra 3 Ocak'a kadar MHP’de 16 binden fazla üye istifa etti. 3 Ocak'tan 26 Ocak tarihine kadar ise istifalar 155 bin 800'ü geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ateş’in ölümünün ardından partisinde yaşandığı öne sürülen istifaları bugün grup konuşmasında doğrulamış oldu. Bahçeli, “Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, “MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz” dedi.

Bahçeli’nin şöyle konuştu:

"Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek açığımız yoktur. Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahcubiyetimiz ve verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır. Göründüğümüz gibi olacak cesaret ve özgüvene fazlasıyla sahibiz.

Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize şekilde saldıranlarla hesaplaşacağız."