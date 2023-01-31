Bahçeli: İçimize sızmış işbirlikçileri dikkatle değerlendireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız" dedi.

Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı içinse "Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı bal gibi buz gibi anayasaya uygundur. Ahlaken ve hukuken de meşrudur. Cumhurbaşkanı'nın tekrar aday olamayacağını iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten ağır kusurdur. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yetki ve sorumluluklarıyla yalnızca bir defa seçilmiştir. İkinci kez adaylığı tartışmasızdır. Vesayetçilerin başını kaldırması boşunadır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hakkımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Milli haysiyetimizi ve dava onurumuzu çiğnetmeyeceğiz. 'Dünya düşman olsa da, iman bizden yanadır. İrade bizden yanadır, istikbal bizden yanadır, istiklal bizden yanadır. Yetmez, millet bizden yanadır. Tarih bizden yanadır, talih bizden yanadır.

Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Kuyuya attılar, vakti geldiğinde Yusuf olup çıktık. Mahkum ettiler, vatan sağ olsun dedik. Bulanık akan suların dirileceğine inandık, kurban olduk vatana kutup yıldızı gibi parladık.

MHP'ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Karalama kampanyalarının, karanlık senaryoların müellif ve müteahhitlerinin burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmeli. Millet kendi eserine, MHP'ye duasıyla, desteğiyle sahip çıkacaktır. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın. MHP, içinde milletin olmadığı, milli ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir hedefi kabul etmeyecektir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, davamıza çamur atmaya çalışan ahmaklara, asalaklara en küçük geri adımımız söz konusu olursa gök girsin, kızıl çıksın.

'İçimize sızmış işbirlikçileri unutmayacağız'

Etrafımızda dolaşanları görüyoruz, fitne yayan siyasetçileri, sosyal medya farelerini, ülkeden kaçmış şerefsizleri, FETÖ'cü hainleri, köksüzleri, kimliksizleri rezil etmek için uygun zamanı bekliyoruz. Bize kan sıçratmak isteyenlerin yüzünde şehitlerimizin kanı vardır. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecektir. İçimize sızmış işbirlikçileri ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Onları unutmayacağız.

'Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecek'

Türkiye'ye ve Türk milletine kalkan elleri kırmak, saldırıları engellemek ve gerekirse canımızı feda etmek bizim için şereftir. Bize FETÖ'cüler saldırıyormuş, saldırsınlar. PKK'lılar saldırıyormuş, saldırsınlar. Zillet ittifakı ağız birliği etmiş, bize iftiralarını kusuyorlarmış, yapsınlar. Himaye edenimiz Allah, destekçimiz büyük Türk milletidir. Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Partimizin zor durumda olduğunu söyleyen çapulcular vardı. Sanıyorum bunların hepsi Amasya'yı görmüştür. Amasya'dan ders almışlardır. Amasya'daki heybetten küçük dillerini yutmuşlardır.

'Aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz'

Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış, aramızda manen olmayanların yokluğuyla ilgilenecek değiliz. Hiç olmayanların varlığından şikayet edecek değiliz. Öz dururken kabukla ilgilenmeyeceğiz, sanal ayrımlarla uğraşmayacağız. Bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara her şey haram olsun.

'13 Şubat'ta adayı belirleyeceklermiş, kısa ve uzun çöp çekebilirler'

13 Şubat'ta adayı belirleyeceklermiş. Bu gidişle seçimlere bir gün kala cumhurbaşkanı adayını tartışırlarsa şaşırmayacağız. Noter huzuruna çıkıp kura ile seçebilirler, akılları yatmıyorsa kısa ve uzun çöp çekebilirler bu da olmazsa 'o piti piti karamela sepeti' ile muhtemel adaylarını bulurlar. "