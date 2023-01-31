Cumhur İttifakı'na yeni parti katılımı: 'Sürpriz isimler var...'

tv100 yazarı Fuat Uğur, Cumhur İttifakı'nın yeni partilerin katılımıyla genişleyebileceğini söyledi.

"Cumhur İttifakı cephesinde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde çok önemli ve ilginç gelişmelere tanık olabiliriz" diyen Uğur, "İttifaka yeni katılımların olabileceğine dair aldığım bilgilerden anladığım kadarıyla süreç bir hayli ilerleme kaydetmiş. Görüşmeler her iki tarafta da kesintisiz devam etmekte" ifadesini kullandı.

Uğur, yazısına şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı’ndaki karar verici mekanizma belli. AK Parti ve MHP. Dolayısıyla da her iki partinin liderleri olan Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli.

Katılımcı parti beraberinde yeni partileri de sürükleyebilecek gibi görünmekte. Ancak adı geçen siyasi parti içinde giderilmesi gereken bazı pürüzler var, onlar da hızla çözümleniyor. Öte yandan katılımcı partide bazı sürpriz isimlerin de olduğunu şimdiden belirtelim ki heyecanı tam olsun.

Kısaca süreç her iki tarafın müzakere etmesi ve anlaşmasından sonra açıklanacak.

Cumhur İttifakı’nın üç partiyle (AK Parti-MHP-BBP) sınırlı kalmaması gerektiğini epeydir yazmak istiyordum ama dün konuştuğum bazı siyasetçilerin konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini öğrendiğimde bu istikametin kaçınılmaz olduğu netleşti böylece.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ocak tarihinde HÜDAPAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştüğünde anlaşıldı ki Külliye’deki irade de bu yönde."