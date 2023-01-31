'Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sürpriz oldu, İYİ Parti'de ciddi bir endişe var'

Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında Ankara'daki kulis bilgilerini paylaşan tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Kılıçdaroğlu'nun "aday 13 Şubat'ta belli olacak" açıklamasının Altılı Masa'daki diğer partilere sürpriz olduğunu söyledi. 'CHP’nin adayı belli'

"Benim geride kalan partilerin kurmaylarıyla konuşmamda bir önceki toplantıda böyle bir kararın alınmadığı ifade edildi. Bugün de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bunu da ifade etti" diyen Gürel, "CHP’nin adayı belli; CHP masaya Kılıçdaroğlu’nun ismini getirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in cephesinde Kılıçdaroğlu karşıtlığından ziyade, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanıp kazanamayacağıyla ilgili bir endişesi olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'Fiili bir Başbakanlık yaratılarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki engeli kaldırma fikri var'

Gürel, İYİP cephesindeki tabloyu şöyle aktardı:

Bu noktada sadece Akşener değil her kademeden İYİ Partili kurmaylar da siyasiler de Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday sıfatının altını doldurup doldurmadığıyla ilgili ciddi bir endişe var. Bunun aşılabilmesi için CHP kulislerinde ‘Güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcılığı’ konuşuluyor. İcracı bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak bu yardımcılığın Akşener’e teklif edilmesi ve fiili bir Başbakanlık yaratılarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önündeki engeli kaldırma fikri var.